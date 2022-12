Schritt setzen zu echter Wahlfreiheit

In ihrem Leserbrief mit dem Titel "Vereinbarkeit von Familie und Arbeit" am 22. Dezember in den SN spricht sich Frau Karin Schlosser u. a. für das Recht auf Bildung und Betreuung vom ersten Lebensjahr an aus.

Wie dieses "Recht" schon jetzt gelebt und gefördert wird, möchte ich kurz erläutern: Damit sich Eltern die institutionelle, familienexterne Betreuung ihrer unter dreijährigen Kleinkinder in Krabbelgruppen, Horten etc. leisten können, werden diese auf Grundlage des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes aktuell mit 967,80 Euro je Kind und Monat (!) von Land und Gemeinden unterstützt.

Damit sich Eltern die familieninterne Betreuung ihrer Kleinsten zu Hause leisten können, erhalten diese keinerlei vergleichbare Unterstützung von der öffentlichen Hand. Würde man diesen 79 Prozent der Eltern von unter dreijährigen Kindern wenigstens die Hälfte der o. a. Unterstützung zukommen lassen, wäre das ein wesentlicher Schritt zu einer "echten" Wahlfreiheit in der Kleinkindbetreuung. Und ein wichtiger Beitrag zu mehr Gerechtigkeit bei der Vergabe von Steuergeldern. Gerechtigkeit hat ja bekanntlich auch etwas mit Recht zu tun, oder?



Josef Guggenberger, 5164 Berndorf