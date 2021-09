Schritte gegen Hausärztemangel

Ein neu geschaffener Lehrstuhl soll Medizinstudierende in Linz für die Allgemeinmedizin begeistern. Das klingt, als würden wir schlichtweg auf diese Karriereoption vergessen. Dabei gäbe es genügend motivierte Kollegen, die wie ich an der medizinischen Grundversorgung mitwirken möchten. Während die Allgemeinmedizin in den heimischen Curricula durchaus mehr Beachtung erfahren sollte, kann ein eigener Lehrstuhl den hausärztlichen Nachwuchsmangel (43 Kassenstellen sind aktuell allein in Oberösterreich unbesetzt) unmöglich beheben.

Zum Vergleich: Juristen verlangen Stundensätze, die dem Vielfachen des Honorars für Kassenärzte entsprechen. Zudem ist die Anzahl an Patienten, die verrechnet werden dürfen, gedeckelt: Jeder weitere Patientenkontakt darf dann umsonst erledigt werden. Dies kann der elementaren Bedeutung des Allgemeinmediziners niemals gerecht werden! Der wahre Grund, warum Hausärzte keine Nachfolger finden, sind unattraktive, knebelhafte Kassenverträge, die junge Mediziner in die sichere Facharztausbildung treiben, wo hohe Gehälter und steile Karrieren locken. Aber auch mangelndes betriebswirtschaftliches und rechtliches Wissen, das es braucht, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Dabei ist für die meisten das Honorar tatsächlich nicht die Triebfeder für Studien- und Berufswahl.

Ärztekammer, die empfindlich hohe Kammerbeiträge einfordert, und Politik müssen endlich Bedingungen schaffen, die junge Mediziner motivieren, als Allgemeinmediziner tätig zu werden. Ansonsten könnte das System der ärztlichen Grundversorgung in den nächsten Jahren implodieren - und damit enorme Kosten, aber auch persönliches Leid verursachen.

Martin Angerer, 4600 Wels