Schüler brauchen Stabilität!

Zum Leserbrief "Gedanken einer Maturantin" von Hannah Anna Peneder (SN vom 19. 1. 2021): Dieser behandelt die "Dringlichkeit" einer "normalen" Matura - was auch immer diese Trivialität bedeuten mag - da der Lernstoff aller in Zukunft "wichtigen" Fächer angeblich ausreichend vermittelt wurde.

Es wird erwähnt, dass Schüler/-innen im Maturajahr ohne Lehrpersonen vollkommen erfolgreich lernen können, sowie das scheinbar auch im zukünftigen Studium sei. Ich als Maturantin einer BHS sehe diese Behauptungen als äußerst paradox an. Es ist nicht Sinn der Sache seit März 2020 an keinem regulären Unterricht mehr teilnehmen zu können, aber dennoch eine gewöhnliche Matura zu bewältigen. Anormaler Unterricht und triviale Matura sind keinesfalls kongruent!

Speziell das Fehlen der Klassengemeinschaft in Kombination mit den Lehrenden, erschwert das Lernen, möge man dieses überhaupt als solches betiteln. Doch auch das Halbieren von Schulklassen sorgt für eine drastische Rückwärtsentwicklung, da somit die doppelte Anzahl an Lehrkräften benötigt wird, welche unerreichbar ist.

Ja, Stabilität ist wichtig für alle Schüler/-innen, ja, es ist unsere Zukunft und nein "irgendwelche Minister, in einem weit entfernten Ministerium" kennen unsere Bedürfnisse nicht! Aber wenn nun auch Schüler/-innen diese nicht mehr wahrnehmen, wer dann? Die sogenannte "normale" Matura trifft diese Anliegen gewiss nicht. Solch diffizile Umstände bedürfen adäquater Anpassung!



Eva-Maria Lainer, 5600 St. Johann im Pongau, HTBLuVA Salzburg