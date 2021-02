Schüler dürfen nicht nach Tirol in Schule

Jetzt ist es auch bei mir so weit, dass ich eine Maßnahme nicht verstehen kann und will. Wir Eltern haben am Donnerstagabend ein E-Mail von der Schule bzw. von der Bildungsdirektion Tirol bekommen, dass die Kinder vom Ausland (andere Bundesländer bzw. Staaten) die kommende Woche nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.

Das Ganze dient zur Eindämmung der Verbreitung der Virusmutationen. Wir hätten sogar den Ausreisebestimmungen zugestimmt mit dem zusätzlichen Schnelltest, den man in Lofer jetzt fast täglich machen kann. Aber das wurde gar nicht in Betracht gezogen.

Meine Tochter Olivia und ihre Freundin Sophie sind zehn Jahre alt und das erste Jahr im Gymnasium in St. Johann in Tirol. Die Freude, endlich wieder am Montag bzw. am Mittwoch für zwei Tage in die Schule zu gehen, war groß.

Dass sie jetzt aber die Einzigen in ihrer Klasse sind, die zu Hause bleiben müssen, ist nicht vertretbar. Blieben alle Schulen in Tirol zu, hätte man Verständnis, aber so.

Man kann ja auch mit einem negativen Schnelltest ohne Probleme 48 Stunden nach Tirol einreisen. Zum Einkaufen, Friseur oder was auch immer ich machen möchte. Und das soll für Schüler nicht möglich sein.

Das ist eine absolute Diskriminierung und bringt unseren Kindern eine Riesenverschlechterung. Wo bleibt da die Gleichbehandlung? Vor allem, wenn man einen Artikel vom Wochenende liest, in dem LH Günther Platter sich beschwert, dass die Deutschen die Grenzen dichtmachen, was er nicht nachvollziehen kann. Aber bei einer Handvoll Schüler geht dieses Prinzip schon.

In Lofer sind ein paar schulpflichtige Kinder von dieser Regelung betroffen.



Dorit Faltin, 5090 Lofer