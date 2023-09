Schüler zocken bis zur Erschöpfung

Viele Kinder und Jugendliche ordnen beinahe alles der digitalen Geißel Handykonsum unter. Wer ständig in der virtuellen Welt lebt, vernachlässigt das soziale Leben und hat kaum mehr Zeit und Antrieb für Schule, Hausaufgaben und Lernen. Der Großteil der Pflichtschüler/innen zockt, sprich, spielt Video- oder Computerspiele. Sich online mit Freunden zu matchen ist absoluter Trend. Eltern und Großeltern sind verzweifelt, fühlen sich hilflos und überfordert, wenn ihre Kids stundenlang in virtuelle Spielwelten flüchten. Für tausende Pflichtschüler ist das Zocken während der Nacht zur Routine, zur Verhaltenssucht geworden. Eltern kriegen in vielen Fällen von den nächtlichen Aktivitäten ihrer Kinder gar nichts, oder lange nichts mit. Lehrkräften hingegen fallen diese Schüler und Schülerinnen schnell auf. Im Schulalltag wirken sie apathisch, verstört, teilnahmslos und erschöpft. Sie gähnen und lungern vor sich hin, sind außerstande sich zu konzentrieren. Schulische Leistungen gehen quasi Richtung null. Pädagogen suchen das Elterngespräch. Wenn überhaupt, ist eine Besserung der Situation oft nur von kurzer Dauer.

Längst nicht alle Eltern haben die Konsequenz, das Handy ihrer schulpflichtigen Kinder während der Nacht zu konfiszieren. Das ist meist der Anfang vom Ende. Kinder brauchen in Sachen Mediennutzung klare Richtlinien. Diese müssen konsequent eingefordert und durchgesetzt werden. Ein Hin- und Her oder Nachgeben führt zu nichts. Schule ist gleichsam "Arbeitspflicht der Kinder". Für diese heißt es ausgeschlafen zu sein. Unentwegtes Zocken endet für junge Menschen oft in der Kinderpsychiatrie oder beim Jugendpsychologen.



Sepp Schnöll - Lehrer, 5431 Kuchl