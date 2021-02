Schüler und Schülerinnen als Corona-Hotspot

Ich schreibe aus Anlass, der Schulöffnungen, nach den Semesterferien.

Nach den Semesterferien ist es so weit, Schülerinnen und Schüler, dürfen, auch wenn es nur im Rahmen des Schichtbetriebes ist, wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Für viele Eltern und Schüler, endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Vor allem wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Oberstufenschüler - und schülerinnen, schon seit dem Beginn der Herbstferien im Homeschooling sind. So wie viele andere Schüler und Schülerinnen, frage auch ich mich, weshalb wir so lange von der Schule ferngehalten wurden? Die Politiker und Politikerinnen, scheinen vergessen zu haben, dass wir Jugendlichen viele Menschen der älteren Generation, ablösen werden. Doch damit wir allen Anforderungen eben dieser Generation gerecht werden können, müssen wir die Chance bekommen, Bildung zu erlangen. Damit will ich nicht sagen, dass wir nichts im Homeschooling gelernt haben, doch die Freude am Lernen, sowie der gewünschte Input der Lehrer, blieb meistens aus. Dazu kommt, dass eigentlich schon längst klar ist, dass von Kindern und Jugendlichen keine große Gefahr ausgeht, sich mit dem Coronavirus und dessen Mutationen anzustecken. Weshalb sind also einige von uns schon fast vier Monate im Homeschooling? Als eine Schülerin der Oberstufenklasse, bin ich sehr froh, dass wir nach den Semesterferien wenigstens wieder in das Schulgebäude gehen dürfen. Allerdings frage ich mich, weshalb wir mit den wöchentlichen Tests, immer noch dazu verpflichtet sind, einen Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise eine FFP2 Maske zu tragen, während Lehrer sich von den Masken freitesten können. Da wir Oberstufenklassen eigentlich am längsten im Homeschooling sind, müsste man meinen, dass wir Jugendlichen, die größte Gefahr darstellen. Dies wird uns auch immer wieder so verklickert. Wir sind die Altersgruppe, die am wenigsten kooperativ, die Maßnahmen betreffend, ist. Doch wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist uns allen klar, dass wir Jugendlichen, egal was wir auch tun, den Kürzeren ziehen und für alles verantwortlich gemacht werden. Gleichzeitig wird von uns aber auch erwartet, dass wir alles in Ordnung bringen. Denn wer, wenn nicht wir, hat die Zukunft der nächsten Generationen in der Hand.





Kira Nyenstad (15), 6170 Zirl