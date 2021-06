Schüler wünschen sich Sportwoche

Offener Brief an Herrn Bundesminister Dr. Faßmann:

Bezugnehmend auf den Erlass des BMBWF GZ 2021.0.322.595 vom 10. Mai 2021 zum Schulbetrieb ab dem 17. Mai 2021 möchten wir unser absolutes Unverständnis äußern.

In diesem soeben genannten Erlass steht unter Punkt 2.8:

"Mehrtägige Schulveranstaltungen sowie schulbezogene Veranstaltungen mit Übernachtung sind bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 untersagt."

Da wir mindestens drei Mal pro Woche getestet werden, gehören wir als Schülerinnen und Schüler zu den meistgetesteten Personengruppen Österreichs.

Nun wundert es uns doch sehr, dass bei Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungen, Freizeitbetrieben und vielem Weiteren die Möglichkeit besteht, mit einem der 3 G fast einen Normalbetrieb zu haben, es uns jedoch nicht ermöglicht wird, als geschlossene Gruppe am Ende dieses Schuljahres eine Outdoor-Sportwoche durchzuführen, die für uns ein wirklicher Lichtblick nach einer langen Zeit des Distance Learnings dargestellt hätte. Zumal in wenigen Wochen die Ferien beginnen und dann Jugend- und Ferienlager mit den aktuellen Regelungen für Herbergen und Campingplätzen stattfinden dürfen. Daher ist es für uns auch sehr unverständlich, dass die Corona-Ampel in Salzburg inzwischen auf Grün-Gelb steht, die Corona-Bildungsampel für Schulen jedoch nach wie vor auf Rot geschaltet ist, wie vor einigen Tagen von der Salzburger Kinder- und Jugendanwältin, Andrea Holz-Dahrenstaedt, ebenfalls kritisiert wurde.

Wir wünschen uns eine sofortige Anpassung der Bildungsampel und somit eine Gleichstellung der Regelungen für schulische und außerschulische Aktivitäten (z. B. Singen im Chor, Sport etc.) jetzt und auch in Zukunft oder eine für uns einleuchtende Erklärung.



Schülerinnen und Schüler der 5M des Mozart-Musikgymnasiums, 5020 Salzburg