Schüler zu Hause stark benachteiligt

Nachdem jetzt fast zwei Wochen mit der neuen Coronaregelung vergangen sind, möchten wir als Schüler der HTL über unsere Erfahrungen mit der aktuellen Homeschooling-Situation berichten.

Bekannterweise ist die derzeitige Regelung sehr ungenau. Sowohl den Lehrern/-innen als auch den Schülern/-innen wird absolute Freiheit gegeben, wie und ob sie einen Unterricht machen wollen. Leider funktioniert das aber nicht so gut wie gewünscht. In unserer Schule beispielsweise werden diejenigen, die sich an die Empfehlungen halten und zu Hause bleiben, stark benachteiligt.

Um uns fast in die Schule zu zwingen, erhalten Schüler/-innen nur für ihre Anwesenheit positive Mitarbeitsnoten. Problematisch wird das vor allem, wenn man online keine Plus erhalten kann, entweder weil gar kein digitaler Unterricht stattfindet oder weil die Schüler/-innen zu Hause ignoriert werden.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Problematik der Fehlstunden. Auch wenn wir digital anwesend sind, wird uns der Tag vermutlich als fehlend angerechnet. Hier muss "vermutlich" verwendet werden, weil nicht kommuniziert wurde, wie diese Abwesenheiten überhaupt behandelt werden. Keine der betroffenen Parteien wurde genug darüber informiert.

Abschließend ist festzuhalten, dass die aktuelle Situation für niemanden von Vorteil ist, da es von der Regierung keine geregelten Maßnahmen für Schüler, Eltern oder Lehrkräfte gibt. Mit diesem Leserbrief wollen wir an die Politiker/-innen appellieren, geregelte Lösungen zu liefern, die nicht nur aus "vielleicht", "wenn ihr wollt" oder "müsst ihr selbst wissen" bestehen.



Cedric Broukx, Alessandro Davare, Jan Grassegger, Lukas Prommegger, Kevin Stitz,, Schüler der HTL Saalfelden