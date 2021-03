Schülerin will Umweltaktion starten

Ich heiße Sophia und ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Salzburg an einem Ort, an dem sehr viele Wiesen und Bäume stehen. Jedoch wird überall um uns herum etwas gebaut.

Es bricht mir das Herz zu sehen, wie Lebensräume von Tieren zerstört werden mit nur einem Wimpernschlag. Ich bin in den Keller gelaufen, habe meine Kopfhörer eingeschaltet und mich in eine Ecke gesetzt, in der ich die Kettensägen, die in weniger als fünf Stunden drei bis fünf Bäume gefällt haben, nicht hören musste. Mir war klar, dass es der Job von Bauarbeitern, Förstern usw. ist, Bäume zu fällen, aber trotzdem war ich sehr enttäuscht.

Die Bäume, die gefällt wurden, waren schon sehr alt und groß und boten daher sehr viel Platz für Tiere.

Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft muss noch geschrieben werden. Wenn man das Thema Umwelt nur ein bisschen mehr im politischen Bereich anspricht, dann werden die Leute noch aufmerksamer.

Ich wollte fragen, ob es irgendwie möglich wäre, ein paar mehr Bäume einzupflanzen, Wiesen zu schützen und vor allem Tiere zu schützen?

Ich bin - denke ich - inzwischen alt genug, um zu wissen, dass weniger Bauprojekte zu einer schlechteren Wirtschaft führen und die Wirtschaft durch Corona momentan sowieso etwas geschwächt ist, aber würde man ein Kind fragen, was es davon halten würde, dann würde es sagen: "Es geht doch nicht nur um uns Menschen, sondern auch um die Tiere und Pflanzen. Sie sind genauso Lebewesen wie wir." Vielleicht sind wir Kinder nicht immer so gebildet wie die Erwachsenen, aber wir sind ehrlich und wir sagen etwas, so wie wir es denken.

Ich würde sehr gerne eine Aktion starten, bei der die Leute irgendwie dazu beitragen, der Umwelt zu helfen. Ich hoffe, Sie vertreten meine Meinung und vielleicht habe ich meinen Beitrag geleistet, um die Umwelt in Österreich zu schützen und vielleicht sogar zu verbessern, denn ich gehe sogar mindestens ein Mal im Jahr Müll sammeln.



Sophia Keinrath, 5020 Salzburg