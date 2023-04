Schülerinnen stellen viele Fragen

Liebe Spitzenkandidaten/-innen! Im Hinblick auf die Wahl des Salzburger Landtags, die am 23. April stattfindet, haben sich die Schülerinnen des ABZ St. Josef zusammengetan, um ihre politischen Anliegen und Fragen zu formulieren. Besonders haben sich Fragen im Bereich Religion/Migration, Bildung/Mental Health, Freizeit und Verkehr ergeben.

Die neue ÖVP/FPÖ-Landesregierung in Niederösterreich und ihre Forderung, die Vielfältigkeit der Sprache in der Schule während der Pausen zu verbieten, wurden thematisiert. Ebenso wurden das Kopftuchverbot bei der Arbeit und der mangelnde Respekt, der gegenüber bestimmten Religionen und Nationen in Österreich weiterhin besteht, diskutiert. Besonders interessiert sind wir daran, wie bzw. ob man in Zukunft ein vorurteilsfreies Österreich schaffen kann.

Da Corona vor allem Jugendliche und ihre Schullaufbahn getroffen hat, ist es für alle Schülerinnen besonders wichtig, ihre mentale Gesundheit zu erhalten. Daher fordern wir von den verantwortlichen Politikern/-innen eine Vergrößerung der Angebote an Therapieplätzen und Psychologen/-innen an den Schulen.

Um neben der Schule einen vielfältigen Alltag zu schaffen, fordern wir Schülerinnen ein größeres Angebot an Freizeitaktivitäten z. B. wie das Teamlab Planets in Tokio. Auch an einer Erweiterung von Freizeitparks in Salzburg, Anif und St. Johann besteht Interesse.

Im Bereich Verkehr stellt sich für uns die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden, um die Folgen von Geschwindigkeitsüberschreitungen einzudämmen. Wir fordern diesbezüglich härtere Strafen und Geschwindigkeitsbeschränkungen, wie zum Beispiel eine Senkung des Tempolimits auf der Mattseer Landstraße von 80 km/h auf 50 km/h.

Außerdem interessiert uns Ihre Motivation für die Kandidatur und welche konkreten Maßnahmen Sie nach der Wahl zuerst umsetzen wollen.



Lucia Juric für die Schülerinnenvertretung des ABZ St. Josef, 5020 Salzburg