Schützen verteidigen ihr Brauchtum

Sehr geehrte Frau Wenger, zu allererst möchte ich die Frage in Ihrem Leserbrief beantworten: Ja! Es gibt tausende Menschen in Österreich, die in den Schützenvereinen fest verankert sind und sich an diesem Brauchtum erfreuen. Die Schützen in Aigen feierten ihr 175-jähriges Bestandsjubiläum und noch wesentlich ältere Vereine mit längerer Tradition in diesem Brauchtum haben daran teilgenommen. Die Anführungszeichen, unter die Sie das Schützenbrauchtum in Ihrem Brief setzten, sind aus meiner Sicht daher unangebracht.

Darüber hinaus gibt es noch wesentlich mehr Österreicher, die sich zu festlichen Anlässen einen oder mehrere Salutschüsse wünschen und sich daran erfreuen. Ja, es ist nicht leise und ja, es mag Mensch und Tier erschrecken. So wie es auch Donner und Blitz der letzten Gewitternächte taten. Aber ein Schützenfest kommt nicht aus heiterem Himmel, es ist angekündigt, genehmigt und daher ein zu erwartender Donnerschlag.

Wir als Schützenkompanie haben daran teilgenommen, mit sieben Untersberg-Zwergen, die ebenfalls noch Kinder sind. Ich kann nur sagen, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder hatten ihren Spaß am Umzug, dem Festakt und dem Ausklang dieser Veranstaltung.



Mario König, 5082 Grödig