"Schützenhilfe" für heimische Klimakleber

Heinrich Dubsky in seinem Leserbrief vom 11. April: "Es ist eine Zumutung, dass wir uns von Klebern, die auch durch Sachbeschädigungen aufgefallen sind, schikanieren lassen müssen." Obwohl einschlägige Politiker mit diesen Aktivisten sympathisieren, dürfte die große Mehrheit Herrn Dubsky zustimmen.

Eine in Fachkreisen als "Klima-Shakira" bekannt gewordene bundesdeutsche Blondine leistet unseren Klebern mit vollem Einsatz Schützenhilfe.

Sind unsere Aktivisten tatsächlich so schlapp, dass diese Rückensteifung nötig ist?

Hätte "Shakira" nicht in ihrer Heimat - dem Auto-reichsten EU-Land! - ausreichend Gelegenheit, sich klimarettend fotogen in Szene zu kleben? Oder drohen ihr dort höhere Bußgelder?





Helmut Hintner, 5020 Salzburg