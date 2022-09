Wir Menschen haben hohes Wissen um die Gefahren des Klimawandels, aber es gibt zu wenig Verhaltensänderung. Wir können nicht mit abstrakten Gefahren umgehen, die unsichtbar sind, die in der Zukunft liegen, deren Ursachen komplex und deren Folgen noch komplexer sind. Wir sind schlecht gewappnet gegen Gefahren ohne klares Feindbild, und an deren Entstehung wir selbst beteiligt sind. Nennt sich "confirmation bias". Die Frage unserer Enkel wird kommen: "Warum habt ihr so viel gewusst und so wenig getan?" Unsere Antwort wird sein: "Wir konnten nichts tun. Schuld sind die anderen. Die mit den obszön großen Autos, die Chinesen, die Megakonzerne ...". Eine glatte Verdrängung.

Benno Treml, 5101 Bergheim