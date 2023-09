Schule als Hort der Bildung

Ein Hoch (auch) dem Frontalunterricht! K. P. Liessmann ("Lauter Lügen") hat es auf den Punkt gebracht. "Der Erfolg einer wissensbasierten Kultur" hängt von der "Ökonomie des Lernens" ab. Wir in Österreich vertrauen weiterhin "blauäugig" auf "eine digitale Welt, in der niemand mehr etwas wissen muss, weil sich alles im Internet findet". Das ist beschämend und zeigt eigentlich eine Verachtung des Wissens. Basis des Wissens stellen selbstverständlich die Kulturtechniken des Schreibens, des Lesens und Rechnens dar. Wir sollten den Kindern und Jugendlichen jene Unterrichtsstunden "zurückgeben", die unter Rot-Schwarz (Unterrichtsministerin Gehrer) im Sinne einer "Entlastung der Schülerinnen" gestrichen wurden. Darunter befand sich zum Beispiel auch jene jetzt wiederersehnte "Lesestunde", in der Fachleute mit den Schülerinnen arbeiten konnten. Als Nebenprodukt könnten auch die "Nachhilfestunden" weniger werden, weil ja länger in der Schule die Möglichkeit besteht, Schwächen gemeinsam mit Experten auszumerzen. Außerdem haben unsere "Bildungsvorbilder" Finnland und Schweden längst erkannt, dass die allzufrühe Auseinandersetzug mit den digitalen Medien nicht die Basis einer gediegenen Bildung darstellen kann.

OStR Prof. Mag. Stefan Breit, 4841 Ungenach