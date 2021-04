Schule auf - ohne Wenn und Aber

Die Rede ist von der Sekundarstufe (fünfte bis achte Schulstufe). Seit März letzten Jahres ganze sechs Wochen normaler Präsenzunterricht. Ansonsten nur Fernunterricht oder Bruchstück-Beschulung im schwierig zu bewerkstelligendem Mix aus Distanz-, Schicht- bzw. Online-Unterricht schlagen jetzt durch merklich verminderte Mitarbeits- und Lernbereitschaft der Schüler zu Buche. Eigentlich erstaunlich, die Mehrzahl der Schüler gibt immer noch ihr Bestes. Immer mehr Schüler hingegen frönen dem Umstand, für den Lehrer quasi nicht täglich greifbar zu sein. Langer Rede kurzer Sinn. Für einen signifikanten Prozentsatz von Kids ist Schule mittlerweile zur lästigen Nebensache geworden. Tausende Schüler haben sich mittlerweile meilenweit vom Schulmodus entfernt. Viele Schüler wollen oder können einfach nicht mehr!

Diverse Fragen drängen sich auf: Wie lange lässt sich diese Art des provisorischen Unterrichtens noch fortsetzen? Haben Eltern bereits resigniert? Wo bleibt der Aufschrei tausender Lehrer der Mittelschulen und AHS Unterstufe, um zu bekunden, dass das System des überwiegend digitalen Lernens dabei ist, in Ineffizienz zu versanden? Ist es nicht widersinnig und alarmierend, wenn Grundschüler schulisch verordnet, sechs oder mehr Stunden täglich vor dem PC verbringen? "Warum werden in Österreichs Volksschulen seit beinahe zwei Monaten sehr wohl von Montag bis Freitag alle Schüler einer Klasse gleichzeitig unterrichtet, während Sekundarschülern der uneingeschränkte Unterricht am Schulort versagt bleibt? Schreit eine solche Ungleichbehandlung nicht zum Himmel?

Warum stoßen im Raum stehende Argumente wie "verlorenes Schuljahr" oder "verlorene Corona Generation" nur auf taube Ohren? Warum wird Schule von der Politik nicht als das gesehen, was es ist, nämlich die definitiv wichtigste öffentliche Institution in unserer Gesellschaft? Wann realisieren bildungsverantwortliche Entscheidungsträger endlich, dass trotz Corona und Inzidenzzahlen kein Weg am täglichen Präsenzunterricht der Minderjährigen vorbeiführen darf? Warum geben wir unseren zehn- bis 14-Jährigen nicht ihren so essenziellen Erlebensbereich Schule zurück? Also, Schule auf, und zwar sofort - ohne Wenn und Aber!

Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl