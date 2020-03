Schule einmal anders

Zu Artikel "Schulen sperren zu, Matura wird verlegt" vom 12. März.

Ich finde es richtig, dass man soziale Kontakte vermeidet, um den Coronavirus auszubremsen.

Wir Schüler und Schülerinnen der NMS Obertrum haben den Auftrag erhalten, zu Hause Aufgaben zu machen - teils auf dem Papier, teils am Computer. So können wir einander nicht anstecken und lernen trotzdem weiter. Vielen fällt es nicht leicht, sich die Aufträge so einzuteilen, dass nicht zu viel bzw. kaum "Schule" passiert. In der Schule erleichtert der Stundenplan da einiges. Auch das Miteinanderlernen in der Klassengemeinschaft motiviert besser bzw. bei aktuellen Fragen kann man den Lehrer direkt ansprechen. Zuhause können hoffentlich Eltern oder Geschwister dabei helfen, dass die Arbeitsaufträge gut organisiert durchgeführt werden. Ich wünsche mir, dass sich jeder an die Regeln der Quarantäne hält, damit wir uns bald wieder treffen können.







Marin Kriechhammer, 5162 Obertrum