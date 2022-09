Schule - handyfreie Zone

Nicht nur, aber besonders für Schüler und Jugendliche ist das Handy zum dominanten, unverzichtbaren, omnipräsenten elektronischen Begleiter geworden. Die sogenannte "head-down Generation" - gesenkter Kopf und gekrümmter Rücken, Blick und Aufmerksamkeit permanent auf das Smartphone gerichtet - negiert ihr Umfeld und die aufrechte Körperhaltung des Homo erectus. Notorischer, exzessiver Gebrauch des Smartphones bis zu sieben oder mehr Stunden pro Tag sind Usus. Österreichs Schulen sind digital gut ausgestattet. Mit ein Grund, alle Bildungsstätten Österreichs per Verordnung durch den Bildungsminister zur handyfreien Zone zu erklären. Unvorstellbar? Mitnichten.

Drei simple Regeln: Erstens, wenn ein Schüler das Schulgebäude betritt, ist sein Smartphone bereits ausgeschaltet. Zweitens, das Handy wird für die Dauer des Unterrichtstages im abgesperrten Spind jedes einzelnen Schülers - und nur dort - verwahrt. Ist das nicht möglich, so schafft die Schule Schließfächer in Klassenstärke an, in denen die Geräte versperrt verwahrt werden. Drittens, bei Zuwiderhandeln wird das Mobiltelefon des Schülers ohne Wenn und Aber für eine Woche von der Schulleitung konfisziert. Elternproteste haben keine Aussicht auf Erfolg. Es ist überflüssig, die vielen Vorteile der Implementierung der handyfreien Schule aufzulisten. Apropos, das Mobiltelefon des Lehrers im Klassenzimmer ist dann ein absolutes No-Go.

Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl