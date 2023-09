Schule im Gespräch - Schulpolitik

Die Wochenendausgabe der SN vom 2. September 2023 hat dankenswert zum bevorstehenden Schulbeginn Schule in einen öffentlichen Diskurs gebracht. "Schule ist allzeit ein Politikum" (Maria Theresia).

Neue Lehrpläne, jahrelang vorbereitet, sind notwendig. Lehrpläne in Österreich sind Rahmenlehrpläne, sie bilden einen "Rahmen" für die Unterrichtsqualität. Zu bedenken sind in dieser Sichtweise alle Möglichkeiten einer Schulentwicklung. Schulisch ist viel lokal und regional in einer Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung möglich.

Dass soziale Aspekte nach Corona und einer unsicheren Zeit zu berücksichtigen sind, sollte in einer Demokratie selbstverständlich sein (politische Bildung mit soziokultureller Kompetenz). Letztlich liegt es im System Bildung/Schule entscheidend an der Lehrerbildung. Das Umfeld gehört gestaltet. Zu bedenken sind vermehrt Universitäts- beziehungsweise Hochschulkurse (Kurzausbildungen) mit dem didaktischen Wechsel von Theorie und Praxis. Es gilt der Satz, dass eine gute Theorie die beste Grundlage für eine Praxis ist.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel