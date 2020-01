Zum Artikel "Unternehmergeist soll durch Schulen wehen" (SN, 20.1.):

Es ist wieder einmal soweit! Ein weiterer Wunsch (oder eine Forderung) wird an die Schule gestellt. Dieses Mal der Wunsch nach Finanzbildung. Auch kommt gleich ein Vorschlag, diese Forderung umzusetzen - Geografie und Werken in einem Fach zu unterrichten. Per se keine schlechte Idee. Jedoch möchte ich - an eine Schlagzeile der SN aus dem September 2018 - "Ohne Eltern schaffen es die Schulen nicht" - zu bedenken geben:

- Seit Frau Minister Gehrer wurden in der Sekundarstufe 1 (5. - 8. Schulstufe) 13(!) Wochenstunden gestrichen. Das sind 3 Stunden/Schuljahr in der Woche.

- Nach dem Misserfolg bei den Olympischen Spielen in London wurde eine zusätzliche Stunde Sport eingeführt. Nicht zusätzlich, sondern statt (das ist gelebte Schulautonomie)

- Die verpflichtende "digitale Grundbildung" kostet wieder schulautonome Stunden (z. B.: weniger Musik oder Mathematik, oder …)

- Als weitere Beispiele für Forderungen an die Schule seien erwähnt: Ein Kind wird am Schulweg von einem Auto angefahren - Forderung nach mehr Verkehrserziehung. Die Kinder sind zu dick - Forderung nach mehr Wissen im Bereich Ernährung.

- Und - wen wundert es - kommt ein schlechtes Abschneiden bei PISA, TIMMS etc. dazu.

Es gibt zwei Lösungsansätze. Entweder es wird Geld investiert und das Stundenausmaß an den Schulen deutlich erhöht, oder die Eltern werden sich ihrer erzieherischen Verpflichtung bewusst. Worte, wie "bitte", "danke", "Entschuldigung" etc. sollten Kinder genauso Zu Hause lernen, wie Pünktlichkeit, Mitgefühl anderen Menschen gegenüber oder Respekt. Zu Hause sollen Kinder lernen, wie man seinen Müll los wird oder mit Geld umgeht. In der Schule lernen Kinder Mathematik, Geografie, etc. Schule kann nur die Erziehung stärken, die Kinder zu Hause von ihren Eltern bekommen.





Dir. Klaus Trappmair, 4651 Stadl-Paura