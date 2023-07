Schule soll fürs Leben erziehen

Ich habe an der damaligen Pädagogischen Akademie die Ausbildung zum Volksschullehrer gemacht. Im ersten Dienstjahr kam ich an eine Sonderschule, war fasziniert von dieser Schulwelt, machte berufsbegleitend die Sonderschullehrerausbildung nach, später einen Lehrgang zur Verhaltensauffälligenpädagogik. Was in den vergangenen 30 Jahren der Schule an (haha) Macht weggenommen wurde, grenzt ans Absurde. Im Schulunterrichtsgesetz § 51 steht: Der Lehrer hat das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken. Seine Hauptaufgabe ist die dem § 17 entsprechende Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Nun zur eigentlichen Geschichte: Bei der Rückfahrt von unseren Landschultagen hatte ein elfjähriges Kind ein T- Shirt mit der Aufschrift FUCK OFF an. Als ich die Mutter darauf ansprach, schnitt sie mir das Wort ab: Der Sohn sei ja so kreativ. Er muss sich auch entfalten. Mein "Und wenn er vor Ihnen steht und Sie lesen (freundlich formuliert): ,Mama, geht aufs Klo'" quittierte sie mit: "Sehen S' das doch lockerer."

Regeleinhaltung, die Zweite: Wer offenen Auges am Straßenverkehr teilnimmt, sieht Regelbrüche links und rechts. Mehr als ein Verkehrstoter pro Tag.

Zynischer Nachsatz: Wer wagt es, zu den Angehörigen zu sagen: "Sehen S' das doch lockerer"?

Gerhard Grabner, 5020 Salzburg