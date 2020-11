Schulen unter Stress

Die Ignoranz, welche manche Schuldirektionen an den Tag legen, ist enorm, der Situation und den Schüler/-innen gegenüber.

So erfährt man aus der Pressekonferenz des Bildungsministers, dass keine Schularbeiten bis Ende des Lockdowns stattfinden. Aber manche Schulen haben Grauzonen in der Verordnung gefunden, welche es möglich machen, die Schularbeiten in den Maturaklassen, trotzdem durchzuquetschen. Mir als Schüler einer Maturaklasse stellt sich die Frage, was abgeprüft werden soll? Der selbst beigebrachte Stoff? Wäre es nicht sinnvoller, die psychisch schon sehr fordernde Lage zu entschärfen? Wäre es nicht sinnvoller, die Stunden, während denen die Schularbeit geschrieben werden sollte, zur Vermittlung des Stoffs im Präsenzunterricht zu nutzen? Ich sage Ja, entschärfen wir die Bombe und ermöglichen wir den Maturanten/-innen einen Weg, welcher begehbar ist, mit dem Ziel einer schaffbaren Matura.

Nikolaus Proschinger, 5324 Faistenau