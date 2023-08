Schulferne Bildungsdirektion

Sehr treffend und vielsagend ist Barbara Haimerls Standpunkt, "Vorbeugen ist auch in der Schule besser als reparieren" (SN, 22.08.2023), wonach immer mehr von den Behörden allein- und im Stich gelassene, zermürbte, entkräftete Lehrkräfte letztlich frustriert das Handtuch werfen. Den Weg zurück zum Unterrichten finden diese nicht mehr. Im Artikel, "Warum Lehrer die Schule verlassen", berichtet Bildungslandesrätin Gutschi über Befragungen und Telefoninterviews mit schulflüchtigen Lehrern. Sie wünscht sich eine merkliche Erhöhung des Budgets für Supervision und erwähnt kleine Belohnungen für Lehrende, wie den ermäßigten Erwerb des Klimatickets.

Viel wichtiger, Frau Gutschi spricht offen über den verunglückten Fremdkörper Bildungsdirektion in Salzburgs Verwaltungslandschaft und möchte die lehrerferne, am Lehrpersonal vorbei agierende Institution in eine Serviceeinrichtung umbauen. Hieße u.a., Lehrkräfte und Schulleiter sollten weniger mit täglicher Email Flut und teils sinnentleerten Aufgaben des Evaluierens, Erhebens und Aufzeichnens befasst werden. Die personell überbordend aufgeblasene Schulbehörde sollte zukünftig verstärkt als Dienstleister agieren. Medial geschickt inszenierte Worte - Wunschdenken einer Landesrätin.

Was Lehrer, Schulleiter und Schüler brauchen, ist gelebte Schulautonomie, heißt, von der Bildungsdirektion und ihren Schulqualitätsmanagern (vormals Bezirksschulinspektoren/innen) möglichst nicht belästigt zu werden, um in ihrer Schule im Team und in Selbstverantwortung agieren zu können. Definitiv niemand braucht die Expertise und "Unterstützung" der obsolet gewordenen Schulqualitätsmanager, welche am schulpolitischen Abstellgleis ihr akademisches Steckenpferd reiten und Unterrichtenden das Leben mittels nutzloser Zusatzaufgaben schwerer als nötig machen. Für Qualität in einer Schule vermögen ausschließlich ambitionierte Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit einer visionären Schulleitung zu sorgen.

Apropos Lehrermangel. Bald ist Schulbeginn. Längst nicht alle Schulen haben das komplett benötigte Lehrpersonal an Bord. Back to school - Warum nicht einige der vakanten Stellen mit Schulqualitätsmanagern/innen besetzen? Der Umbau zu einer Serviceeinrichtung hätte für die Bildungsdirektion damit schon begonnen.

Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl