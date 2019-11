Schulinterne Beurteilung

Das Lehrer-Dasein in der heutigen Zeit ist sicher nicht leichter geworden. Der Druck der Öffentlichkeit und von Seiten der Eltern und Schüler steigt ständig und macht ein unbefangenes und von idealen Vorstellungen geleitetes Unterrichten immer schwieriger. Wenn nunmehr Lehrer durch Schüler-Apps beurteilt und in der Öffentlichkeit vorgeführt werden sollen, so trägt dies sicher nicht zu einem guten Vertrauensverhältnis bei.

Selbstverständlich sollten Schüler die Möglichkeit einer Beurteilung und Einschätzung ihrer Lehrer haben, aber nicht in dieser Form. So könnte z.B. in anonymen Fragebogen die Meinung der Schüler einer Klasse eingeholt werden. Die Auswertung sollte schulintern erfolgen.





Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg