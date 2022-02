Schulkinder fair behandeln

Erfreulicherweise werden ab 5. März de facto sämtliche Coronamaßnahmen aufgehoben. Ohne Masken kann wieder in Gaststätten, Hotels und Diskotheken getanzt und gefeiert werden. Ohne Masken dürfen wieder bei Konzert- und Sportveranstaltungen Tausende Menschen auf engstem Raum schreien und toben. In Gastronomiebetrieben, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen und im Handel fallen die Masken. Auch in der Arbeitswelt wird vollends auf das Maskentragen verzichtet, ebenso auf jegliche G-Nachweise. Vergessen hat man jedoch unsere Schulkinder, denn die "dürfen" weiterhin, wenn sie den Sitzplatz verlassen (z. B. um sich ein Jausenbrot zu holen oder aufs WC zu gehen) einen MNS oder eine FFP2-Maske tragen. Als zweifacher Familienvater fragt man sich, wo hier die Logik und Verhältnismäßigkeit bleibt? Auch epidemiologisch ist die Beibehaltung der Maskenpflicht an den Schulen nicht nachvollziehbar, denn die vulnerablen Gruppen stecken sich nicht bei den Schulkindern an, sondern u. a. in der Therme, bei der Familienfeier im Gasthaus, beim Gesangsverein oder beim Seniorenturnen (alles ohne G-Nachweise und Maske). Unsere Kinder werden getestet und sind mittlerweile größtenteils geimpft oder genesen, aber das ist im Gegensatz zu allen anderen Bevölkerungsgruppen vollkommen egal, sie müssen dennoch Masken tragen.

Kinder haben keine Lobby und sind auch keine potenziellen Wähler, aber sie haben dennoch das Recht, fair behandelt zu werden.





Mag. Gernot Sommer, 8504 Preding