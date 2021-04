Schulöffnung noch zu früh

Wie gern würde man Herrn Schnöll zustimmen, der fordert, man müsse die Schulen "sofort" und "ohne wenn und aber" aufsperren! (Leserbrief in den SN v. 20.4.) Denn für alle im Bildungsbereich ist der Weg mittlerweile lang und beschwerlich geworden.

Aber wer jetzt schon "Schule auf" schreit, der hat nicht gut genug hineingeschaut in die Schulen. Es gibt wöchentlich Infektionsmeldungen, Gruppen in Quarantäne. Und die Angst, man könnte die eigenen Verwandten anstecken durch zu viel Kontakt mit den Dutzenden Menschen, denen man in einer Schule täglich begegnet.

Kehren wir bitte nicht die Werte um! Ein Schuljahr mit etwas weniger Lernleistung ist weit weniger schlimm, als wenn noch mehr Menschen einen Angehörigen oder ihre Gesundheit verlieren würden.

Wir stehen das durch, es wird keine "verlorene Generation" geben. Und auch keinen "Aufschrei" der Lehrenden und Lernenden, die trotz allem nach wie vor ihr Bestes geben.

Dir. Mag. Markus Kerschbaumer, 8052 Graz