Schulpflicht statt Bildungspflicht?

Dass Schule nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung ist, wird von Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten immer wieder betont. Soziale Kompetenzen, Freundschaften und das bloße "Überleben" an einem Ort, dessen Regeln man nicht selbst aufgestellt hat, all das stellt den Kern der Schule dar. Eigenschaften, die nicht nur in der Schule, sondern auch in der Arbeitswelt nicht zu unterschätzen sind.

Vernünftig ist es daher, verpflichtende Beratungsgespräche mit den Eltern vorzusehen und die Bildungsdirektionen festlegen zu lassen, an welchen Schulen die Externistenprüfung stattfinden kann. Nicht zuletzt ist eine Prüfung schon nach dem ersten Semester sinnvoll, da es damit mehr Kontrolle über Lernfortschritte gäbe.

Ganz generell ist fraglich, wie dem Kindeswohl außerhalb der Schule entsprochen werden kann, wenn Kinder während der Pandemie sowieso schon auf einen Teil ihrer sozialen Kontakte verzichten müssen.

Will man das StGG nicht ändern und statt einer Bildungspflicht eine Schulpflicht einführen, so führt an einer verschärften Begründungspflicht für Heimunterricht kein Weg vorbei.

Dr. Paul Schwarzenbacher LL.M., 1070 Wien