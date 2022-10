Schulprojekt Bürmoos

Vorausgeschickt: Ich finde das Schulprojekt, Sie berichten von der MS Bürmoos, sehr wichtig und interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch die Schüler so sehen, um früh mit den "Tücken unseres Wirtschaftens" vertraut zu werden. Gleichzeitig muss es auch sehr schwer sein, die Bandbreite des Wirtschaftens aufzuzeigen. Zum Beispiel wer sind die Nutznießer und Verlierer einer Inflation? Was ist Spekulation? Braucht es nicht auch einen Wertekatalog, damit niemand an den Rand gedrängt wird und ein sozialer Ausgleich möglich ist? Die soziale Marktwirtschaft und Gemeinwohlwirtschaft berücksichtigen diese Aspekte. Vor allem die soziale Schere klafft immer weiter auseinander, denn mit dem System "Geiz ist geil" und "Hauptsache Wachstum" sind wir sozial, ökologisch und nachhaltig wohl auf dem Holzweg. Ist das Modul "Wirtschaftsbildung" auch für Erwachsene zugänglich?





Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen