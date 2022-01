Schulturnen mit Maske unzumutbar

Schülerinnen und Schüler sind die am durchgängigsten getestete Gruppierung in unserer Gesellschaft. Meine Tochter wird momentan täglich an ihrer Schule getestet. Trotzdem müssen sie mit Nasen-Mundschutz-Maske turnen und singen, ja sogar mit Maske Schularbeiten und Tests schreiben. Man muss kein Experte sein, um sich vorstellen zu können, zu welcher unzumutbaren Belastung das Maskentragen bei einer täglichen Unterrichtsdauer von sechs bis neuen Schulstunden für Kinder und Jugendliche wird. Ja, als Elternteil ist man froh, dass der Schulbetrieb überhaupt aufrecht ist, aber die Frage stellt sich: Hat man hier Kinder und Jugendliche vergessen oder will man sie extra quälen? Denn in der Freizeit darf im Sportverein, Fitnesscenter, Gesangsverein usw. auch ohne Maske teilgenommen werden.





Mag. Gerhild Hofer, 5020 Salzburg