Schuluniform statt Minirock

Ein Elternbrief einer Schuldirektorin hinsichtlich zu knapper Bekleidung von Schülerinnen regt auf!? Ich gehöre zu der "Generation Minirock" (1960er-/70er-Jahre) und ich weiß daher, wovon ich rede. Unverständnis und Anfeindung von vielen Seiten; auch die der Eltern. Trotzdem haben wir es stolz aus reinem Modebewusstsein getragen. Aber, und dazu kommt das große Aber: Niemals hätten wir uns so für die Schule, die Universität oder den Arbeitsplatz angezogen! Auch wäre dazu niemals eine Befürwortung seitens des Elternhauses erfolgt. Vorschlag: Was wäre mit der Einführung einer Schuluniform in Österreich, wie in vielen anderen Ländern schon

lange üblich? Es wäre unserer Zeit angepasst - nicht nur, um diesen Diskussionen adäquater Bekleidung zu entgehen, sondern vor allem, um Ressourcen einzuschränken und damit den Eltern viel Geld zu sparen

Brigitte Cocron, 5081 Anif