Die Diskussionen über die Kleiderordnung an Schulen kann man ganz pragmatisch, wie in vielen Ländern auch gehandhabt wird, lösen: durch die Einführung einer Schuluniform. Somit ist auch der Markenwahnsinn und der damit verbundene finanzielle Aufwand, was die Kleidung betrifft, zumindest in der Schulzeit gelöst.



Constanze Sölch, 5026 Salzburg