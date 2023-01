"Schulwegpolizei" ist ein Beitrag zum sicheren Schulweg

Zum Bericht zum Thema "Eltern kämpfen in Salzburg um sicheren Schulweg":

Als langjähriger Leser Ihrer Zeitung verfolge ich seit Jahren die diesbezüglichen Beiträge und möchte als langjähriger "Schulwegpolizist" in Straßwalchen und diesbezüglich entsprechender Erfahrung zum Sachverhalt mit folgenden Informationen bzw. Empfehlung beitragen.

Aufgrund der seit Jahrzehnten bekannten und stets steigenden Verkehrsaufkommen werden in Straßwalchen die Schüler/-innen ununterbrochen seit über 30 Jahren an den neuralgischen Stellen im Bereich der Schutzwege (Zebrastreifen) bei der Bushaltelle "Kreisverkehr B 1-Mondseerstraße" und beim Schulzentrum in der Mondseerstraße, darüber hinaus in Steindorf beim Schutzweg im Kreuzungsbereich "B 1-Pfongauerstraße-Bahnhofstraße" durch "Schulwegpolizisten" bei jeder Witterung sicher über die Straße begleitet.

Alle Mitglieder der Schulwegpolizei verrichten ihre Tätigkeit ehrenamtlich, sind mit Warnkleidung, Anhaltetafel und -leuchte ausgestattet und für ihren Einsatz von der Polizei geschult. Die derzeit ca. 30 Personen sind Pensionisten aus allen Gesellschaftsschichten und organisieren mittels Obmann im Einvernehmen mit der Gemeinde, den Schulleitungen und der Elternvertretung. Erfreulich ist die große Akzeptanz durch die Eltern, aber auch der Kinder.

Da es in Einzelfällen durch Unachtsamkeit oder Zeitdruck der Verkehrsteilnehmer/-innen auch gefährliche Situationen zu verzeichnen gab, konnten Unfälle bisher verhindert werden.

Jedenfalls ist für die Installation derartiger Einrichtungen eine Evaluierung der Situation sowie Eigeninitiative der Betroffenen oder Interessenten erforderlich und - wie mein Bericht beweist - auch erfolgreich.



Wolfgang Unter, 5204 Straßwalchen