Schutz der Natur - keine Linie erkennbar

Mit ihrem Leserbrief "Adnetfelder sind Balsam für die Seele" (SN, 16. 3. 2023) spricht Waltraud Rehrl vielen aus der Seele. Während das Land Salzburg Millionenbeträge mobilisiert, um einem privaten Großgrundbesitzer die Antheringer Au abzukaufen, werden andernorts wertvolle landwirtschaftliche Erholungsflächen acht- und bedenkenlos verramscht. Die Adnetfelder sind im Hinblick auf Lage, Fruchtbarkeit, zusammenhängende Ausdehnung und auch auf ihre römischen Quadrafluren hin einmalig. Nun sollen sie zu einem überwiegenden Teil als Ausbauflächen für ein weiteres Werk eines Sonnenschutz-Erzeugers geopfert werden.

Wie lässt sich ein derart unterschiedlicher Umgang mit unersetzlichen Landschaften einordnen? Wohl gar nicht. Wenn die Politik will, finden sich Wege zur Möglichmachung, wenn auch noch so zukunfts- und klimafeindlich. Wenn die Politik nicht will, findet sie ebenso Argumente.

Der aktuelle Bericht des Klimarates schlägt erneut Alarm. Doch globale und regionale Entscheidungsträger zeigen sich davon wohl weiterhin unbeeindruckt. Was wäre, wenn es ab sofort unverhandelbaren Mut und Willen gäbe zum Ermöglichen "zukunftstauglicher" Projekte und Wege? Für mich ist unbestritten: die Grundlage und der wahre Wert unseres physischen und seelischen Lebens auf diesem Planeten ist bleibt die Natur.

Erika Hirscher, 5020 Salzburg