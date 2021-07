Schutz der Schafe ist Menschenpflicht

Liebe Frau Speckmayer, Sie sprechen mir aus der Seele (Leserbrief vom 7. 7. 2021). Bevor der Wolf ins Visier der Jäger kommt, sollten die Tiertransporte verboten werden. Es ist einfach widerlich und nicht vertretbar, wie respektlos Tiere eingepfercht, hungrig und halb verdurstet in Transportern durch die Länder gekarrt werden. Hier entsteht unsagbares Leid, viele Tiere sterben schon beim Transport und es geht hier immer nur ums Geld und das Kuriose: Es ist auch noch legal. Hier sollten die Bauern einmal nachdenken, ob sie ihre ach so geliebten Tiere so vermarkten wollen. Da ist der Wolf das kleinere Übel. Er holt sich nur seine Nahrung. Menschen haben das Schaf, es stammt vom Mufflon ab, vor 10.000 Jahren domestiziert und zum Hausschaf gemacht. Daher ist es die Pflicht des Menschen, die Schafe zu schützen, wenn sie der Wildnis überlassen werden.



Margit Hofbauer, 5020 Salzburg