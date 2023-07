Schutzstatus des Wolfs infrage stellen

In seinem Standpunkt vom 8. Juli begibt sich Thomas Hödlmoser mit seiner Kritik an der Landesregierung in die Rolle des Wolfbefürworters, allerdings ohne irgendein Argument zu hinterfragen.

Deshalb nachfolgend ein paar Fakten:

1. Im österreichischen jagdlich betreuten Wirtschaftswald gibt es für die Begrenzung des Wildbestands durch den Wolf keine Notwendigkeit. Der Wolf leistet deswegen nicht nur nichts zum guten ökologischen Zustand von Wäldern und Almflächen, sondern er gefährdet diesen geradezu, weil Jagden und Almen wegen des Wolfs aufgegeben werden.

2. Für den "Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie"-Schutzstatus des Wolfs gibt es darüber hinaus auch wegen der hohen Population keinen Grund.

3. Herdenschutz funktioniert nur dort, wo sich der Wolf gerade nicht aufhält. Dort, wo er ist, überwindet der Wolf jedes Hindernis.

4. Es ist absolut unzulässig, Wolfsrisse dem Schlachten von Nutztieren gleichzusetzen. Wölfe töten auf grausamste Weise, indem sie ihre Beute anfressen. Vom Wolf angefallene Tiere verenden oft erst Tage später.

5. Die aus Salzburg stammenden Kälber in Spanien werden dort auf Stroh im höchsten Tierwohlstandard gemästet. Sollten Tiere geschächtet werden, wäre das ein Skandal. Aber was hat das alles mit dem Wolf zu tun?

6. Wenn Wölfe dauerhaft nicht eingegrenzt werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie Menschen anfallen. So wie das auch einzelne Hunde tun.

7. Der finanzielle Aufwand für das Wolfsmanagement ist politisch absolut unverantwortlich und das Thema beansprucht unverhältnismäßig viel Raum.

Ich kann zusammengefasst der neuen Landesregierung nur empfehlen, weiter entschieden gegen den FFH-Status des Wolfs aufzutreten.

Wolfram Schwarz, 5201 Seekirchen