Falls es so kommt, wie es jetzt scheint, dann gibt es bald eine schwarz-blaue

Landesregierung in Salzburg, wie schon in Nieder- und Oberösterreich. Meine Vision dabei ist aber, dass Dr. Haslauer den Landesrat Schnöll die Sache "auslöffeln" lässt, denn ein Geschrei und Getöse ist so gut wie progammiert.

Aber wie heißt es so schön: "Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter!"





Josef Blank, 5061 Elsbethen