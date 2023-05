Schwarz-Blau in Salzburg - mit Kickl im Gepäck

Es ist so gut wie fix, dass auch in Salzburg Schwarz-Blau kommt. Im Sonntagsgespräch der Frau Bischofberger mit dem Landeshauptmann gibt der auch

klipp und klar zu, die Frau Svazek bei den Koalitionsverhandlungen "den Kickl

im Gepäck hat"! Er nimmt also in Kauf, dass bei jeder künftigen Entscheidung des Landtages der Kickl seine Finger im Spiel hat und seine Politik der Ausgrenzung und

Orbánisierung durchsetzen will. Die "blauen Wunder" der nächsten Jahre sind jetzt schon programmiert und werden dem Dr. Haslauer und seiner Partei das Leben schwer machen. Ich möchte ihn gerne an die Worte seines Vaters erinnern, der angeblich am Totenbett sagte: "Passt auf mein Salzburg auf!"

Josef Blank

, 5061 Elsbethen