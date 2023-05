Schwarz-Blau in Salzburg - warum nicht?

Wir leben, Gott sei Dank, in einer stabilen Demokratie. In einer Demokratie geht es um Mehrheiten. ÖVP und FPÖ haben in Salzburg zusammen mehr als 56 Prozent der Stimmen erhalten. Somit eine absolute Mehrheit. Um Rendi-Wagner zu bemühen. Sie hat im Vorfeld der Mitgliederbefragung der SPÖ verlautet, dass in einer Demokratie die Mehrheit immer recht hat. Also mit 56 Prozent hat man, ob es einem passt oder nicht, eine satte Mehrheit und man kann somit regieren, und hat somit laut Rendi-Wagner recht. Beobachtet man die historischen Regierungsbildungen in Österreich, fällt einem Folgendes auf: Hat die SPÖ mit der FPÖ eine Mehrheit und bildet eine Regierung, so ist das jedes Mal demokratisch selbstredend legitimiert. Heißt die Kombination ÖVP und FPÖ so wird dies, auch medial oft als mittlere Katastrophe hingestellt.

Auch wenn es nicht meine bevorzugte Variante ist, so habe ich doch als überzeugter Demokrat zu akzeptieren, dass diese Mehrheit eine Regierung bildet. Und ich habe als Wähler die Möglichkeit, dass ich diese Regierung bei der nächsten Wahl wieder abwähle. Viel besser als bei dieser Variante den Teufel an die Wand zu malen wäre es, darüber nachzudenken warum so eine Mehrheit zustande kommt. Dann vor der eigenen Haustüre kehren und eine sachlich konstruktive Oppositionspolitik betreiben. Die Sorgen der Bürger ernst nehmen, Lösungen anbieten und nicht einfach gegen alles sein, was die Regierung gerade macht. Und dann bei den nächsten Wahlen, mit den richtigen Themen und Lösungen für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Stimmen zu erhalten und somit selbst regieren zu können.





Stefan Haselwanter, 5071 Wals