Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz

Andreas Koller zerbricht sich den Kopf über den Ausgang der SPÖ-Mitgliederbefragung: "Mit hohem Tempo unterwegs. Aber wohin?" (SN, 11. April). In Wirklichkeit ist diese geschmacklose Auseinandersetzung nur ein Nebenschauplatz. Wer immer das interne Rennen macht, aus der heißersehnten SPÖ-Rückeroberung des Ballhausplatzes wird nichts. Grund: Die Streitereien gehen nach dem Parteitag weiter. So sind die Würfel bereits in Richtung ÖVP und FPÖ gefallen, denn die Volkspartei will unbedingt in Regierungsfunktion bleiben, selbst als Juniorpartner. Von den Grünen haben die Schwarzen, bundespolitisch gesehen, die Nase voll. Klare Folge: Den nächsten Kanzler stellt entweder die ÖVP oder die FPÖ.

Dr. Wolfgang Geppert

1010 Wien