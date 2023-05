Schwarz-Blau, voll der Gnaden?

In den vergangenen Tagen gab es ein ziemliches Hickhack. Wer soll mit wem eine Koalition bilden. Verwirrend allemal, dass vor der Wahl Landeshauptmann Haslauer immer wieder behauptet hat, nicht mit der Kickl-FPÖ zu können, schon gar nicht zu wollen. Klar auch, was die FPÖ-Chefin Svazek von Haslauer hält, nämlich nichts. Man ließ also kaum ein gutes Haar am anderen.

Wie wäre es wohl der SPÖ, also David und Co. bei diesem "Himmel oder Hölle" Spiel ergangen, hätte sie ihre Zustimmung zur Dreierkoalition gegeben. Mit Sicherheit hätte sie Ressorts und Aufgaben erhalten, die schon länger zu erledigen gewesen wären, aber weil unpopulär, bisher keiner Lösung zugeführt worden sind. Würde sie selbst etwas in die Wege leiten wollen, wäre das Abwürgen für die anderen ein leichtes. Hauptsache, ein Sündenbock ist vorhanden. Von Augenhöhe wahrscheinlich keine Spur.

Und wie würde man das darstellen? Dank meiner Wenigkeit, also "Vater Haslauer Unser" seid ihr überhaupt erst in der Regierungsmannschaft, also fügt euch. Die "Mutter der Barmherzigkeit", Pardon Marlene stößt ins selbe Horn und belehrt messerscharf den ungeliebten Dritten. Dass nun diese Konstellation von ÖVP und FPÖ nicht wirklich Zustimmung erhält, zeigt schon die Tatsache, dass sich viele führende Köpfe von Salzburg nicht gerne in die Karten schauen lassen, geschweige denn eine klare Meinung kundtun. Motto: Schau ma amoi, typisch österreichisch.

Bei all dem Getöse zwischen links und rechts vergisst man, dass die SPÖ als eine der traditionsreichsten Parteien mit ihren Werten für eine soziale Gerechtigkeit eine wichtige Gruppierung für die Arbeitnehmer darstellt und in der politischen Parteienlandschaft Österreichs gebraucht wird; wie ebenso die Sozialpartner gebraucht werden. Und was ist mit "David" und Goliath? Der große, schwer bewaffnete Goliath, ein erfahrener Kämpfer trifft auf den kleinen mutigen David, der sich dem Riesen gänzlich ohne Schwert, Speer oder Axt entgegen stellt. Sein Mut wird belohnt. Irgendwann?



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf