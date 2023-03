Schwarz-blaue Zusammenarbeit in Niederösterreich: Auf gar keinen Fall, oder doch?

Gegenteiltag in Niederösterreich. Wer in Niederösterreich "niemals" und "nie" sagt, meint eigentlich: "Ja, bitte gerne!" "Ohne Kickl (und Landbauer) keine Mickl!", möchte man, in Anlehnung an einen politischen "Großdichter", reimen. Nach der Wahl sind alle Aussagen von vor der Wahl nicht nur null und nichtig, ihr Gegenteil wird nun wahr gemacht, allen Drohungen zum Trotz. Nicht nur im Lotto, auch in Niederösterreich machen die Landeshauptfrau und ein Landesparteiobmann alles möglich, damit sich ein aufsteigender Sozialdemokrat keine Hand abhacken muss. Landbauer wird nun Stellvertreter der Landeshauptfrau. Das nennt diese dann "Demokratie" zum Wohle Niederösterreichs. Mickl-Leitner macht aus der Not eine Tugend und beschuldigt die SPÖ, mit ihren maßlosen Forderungen eine Zusammenarbeit verhindert zu haben. Die niederösterreichischen Wähler/-innen bekommen nun die Folgen ihrer Wahl präsentiert.





Egon Hofer, 9063 Maria Saal