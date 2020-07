"Schwarze Schafe" bei Leinenpflicht

Am Donnerstag, dem 2. 7. 2020, war ich in der Stadt Salzburg mit dem Rad unterwegs und es kam schon wieder zu einer Begegnung mit einem Hund, bei dem man nicht weiß, wie er reagiert. Hier appelliere ich an die Hundebesitzer, ihre Hunde in Ortsgebieten, egal ob in Bad Hofgastein oder in der Stadt Salzburg, an die Leine zu nehmen und sich somit an das Gesetz zu halten. Unter nachfolgendem Link der Stadt Salzburg ist die dortige Verordnung bzgl. Leinen zu lesen: https">www.stadt-salzburg.at/pdf/ortspolizeiliche_sonstige_verordnung__leinen-_maul.pdf.">https://www.stadt-salzburg.at/pdf/ortspolizeiliche_sonstige_verordnung__leinen-_maul.pdf.

Es gibt nämlich auch Leute, die sich vor Hunden fürchten bzw. großen Respekt haben. Die Aussage der Hundebesitzer, dass der Hund ja nichts mache, auch wenn er dem Radfahrer nachlaufen will, finde ich deplatziert, da Hunde oft durch ihren "Jagdtrieb" Radfahrern nachlaufen. Ich bitte also, dass die Hundebesitzer in Städten und Orten die Leinenpflicht einhalten.



Michael Zaubzer, 5630 Bad Hofgastein