Schweizer Heuchelei

Wie sich die Schweiz in der Frage um die Genehmigung von Waffenlieferungen an die Ukraine präsentiert, das ist kaum noch zu ertragen. Während des zweiten Weltkrieges große Mengen an Rüstungsgütern an Nazideutschland zu liefern, das war kein Problem für die neutrale Schweiz. Aber jetzt einem brutal überfallenen Land in Europa dadurch zu helfen und damit auch Menschenleben zu retten, indem man nur erlaubt, dass bereits verkaufte Waffen an die Ukraine verschenkt werden, das ist den Schweizern natürlich nicht möglich. Schließlich muss man auch an die Zeit nach dem Krieg denken und da gilt es doch sorgfältig darauf zu achten, künftige Geschäftsinteressen nicht zu gefährden. Schließlich gilt es die Spitzenposition als reichstes Land der Welt zu verteidigen. Da darf man sich keine Kompromisse erlauben.





Ferdinand Kirchmair, 6401 Inzing