Schweizer Mitspracherechte

Herr Perterer, als Schweizer musste ich über Ihren Leitartikel (SN, 28. Mai) schmunzeln. Der Untertitel müsste meiner Meinung nach viel mehr lauten: "Nach den Krisen der vergangenen Jahre wissen wir: Wir brauchen kein starkes Staatsoberhaupt." Ibiza, Kanzler- und Ministerwechsel, Abwahlen, Rücktritt, Expertenregierung, auch Klimawandel und Krieg hätten sich nie so dynamisch entwickelt, hätten wir nicht noch die alte Idee eines starken Staatsoberhaupts in unseren Köpfen. In der Schweiz haben wir seit 1848 keinen Kanzler, keinen Regierungschef, keinen starken Mann, keine starke Frau, nur einen Präsidenten bzw. eine Präsidentin ohne Handelsbefugnisse. Er oder sie wird nie vom Volk direkt gewählt, sondern turnusmäßig vom Bundesrat eingesetzt, weil er oder sie nicht mehr Rechte hat, als die Schweizer Bürger und Bürgerinnen besitzen. Er oder sie hat nur die Aufgabe, Staatsoberhäupter zu begrüßen.

Mehr direkte Demokratie oder noch stärkere Staatsoberhäupter? Ich bin für Ersteres. Selbst der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und der Oberste Gerichtshof in Wien träumen von dieser Veränderung hin zur direkten Demokratie. "Das Recht geht vom Volk aus", finden wir plakativ in einem großen Verhandlungssaal in Karlsruhe und in Wien in Stein gehauen (mit Bezug auf den Artikel 20, Grundgesetz: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.").

Die Bürgerinnen und Bürger in der EU haben kein Stimmrecht, nur ein Wahlrecht. Sie haben keine Möglichkeit, die Gesetzgebung selbst mitzubestimmen und zu gestalten, Stimmrecht für alle gibt's nur in der Schweiz. Gesetze gehen in der EU von Parlamenten aus. Von Parlamenten mit Politikern und Politikerinnen, die ihre Kontrolle keinesfalls aus der Hand geben, sondern erweitern wollen. Aber Veränderung ist möglich. Möge der Traum des Obersten Gerichtshofs eines Tages Wahrheit werden ...

Eric Wehrlin, 5302 Henndorf bei Salzburg