Schwer bzw. gar nicht zu verstehen

Verhaltensoriginell oder schon krank? Schön langsam, aber sicher scheint letzteres der Fall zu sein. Beispiele gibt es genügend.

a) In Salzburg wird das kleine Glücksspiel legalisiert, vielleicht weil man es anders nicht in den Griff bekommt, weil der Gesetzgeber beim Vollzug überfordert ist? Kapitulation, Niederlage, Kniefall? Schön, wenn Hintertürchen immer offen bleiben. Man weiß ja nie.

b) Ein Tiroler Geschäftstycoon soll laut Berichten seine Immobilien zu überhöhten Werten angepriesen haben, um bessere Kredite zu erhalten. Insider wie Aufsichtsräte, Beiräte, Banken, Politgrößen müssen davon gewusst haben. Warum hat niemand "stopp" gesagt? Man hat sich wohl im Größenwahn vereint gesonnt.

c) Bei Chalet-Tsunami und Betongold: Auch hier wurde so manches Grundstück rasend und wundersam schnell aufgewertet. Daneben ist der Flächenwidmungsplan ein geduldig Stück Papier. Appartements für Zweitwohnsitze werden offiziell als Hotelbetrieb bezeichnet und dann wird noch die falsche Ortstaxe kassiert. Alles geschah in gutem Glauben; geschädigt ist nur das Land, im Klartext, der Steuerzahler.

d) Immobilien-Deals, Oligarchen, Zypern, Panama, ertragreiche Geldrouten und Briefkästchen zur Selbstbedienung. Alle wollten nur Gutes tun. Einige glauben sogar, Oligarchen - männlich wie weiblich - sind putzige, blond gelockte, mit kurzen, weißen Hemdchen gekleidete Engelchen, die nur helfen wollen.

Da wie dort gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Daneben Krieg, Plastikflut, Klimaerwärmung und und und, und wenn alles nicht mehr überschaubar ist, bleiben noch die Lügen. Auch die sind erlaubt, wenn man sich gerade im "Erklärungsnotstand" befindet, diverse Erinnerungslücken und einen langen Atem hat, denn irgendwann werden dubiose Deals schöngeredet und legalisiert. Das alles ist schwer bzw. gar nicht mehr zu verstehen. Vieles scheint schön langsam, aber sicher "krank" zu sein. Ein klassischer Fall für Ärztekammer, Gesundheitskasse und Gesundheitsminister, aber auch die sind gerade im Clinch und auch hier gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf