Schwerfällige Lehrplanreform

Schlagworte wie "Lehrpläne entrümpeln" und "Lehrpläne modernisieren" sind Forderungen an ein modernes Schulsystem. Aus der Sicht eines ehemaligen Mitgliedes einer Lehrplanarbeitsgruppe und Lehrbeauftragten der Universität Salzburg gilt es einige Aspekte zu beachten. Nach vier Jahren kommt es zu einer munteren Diskussion im Zuge der Begutachtung. Entsprechend der bisherigen Praxis werden die Lehrpläne statisch und als linearer Prozess mit Beginn und Ende konzipiert. Die Idee Lehrpläne als Grundlage des Unterrichts als Lehr- und Lernprozess in Form eines Kreislaufes zu verstehen, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, dessen Elemente aktualisiert werden müssen nach einer definierten Dauer, sollte ein wesentlicher Teil von Lehrplanarbeit darstellen. Dann wäre lebensnahes Lernen, jedenfalls notwendigerweise auch fächerübergreifend und schulstufenübergreifend, leicht einzubauen. Wichtig wäre ein Zeitrahmen für Kooperationsmöglichkeiten mit fächerübergreifenden Projekten und EU-Programmen in einer Epoche der Digitalisierungsmöglichkeiten. Aufgewertet gehören die Schulentwicklung/ Schulautonomie und das Lehramtsstudium mit einer Optimierung von Fachdidaktik und Bildungsmanagement. Schule zu modernisieren, dem Erkenntnisstand entsprechend, kann nur eine Grundforderung aus Anlass neuer Lehrpläne 2024/2024 sein.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel