Schwerverkehr rollt durchs Biodorf Seeham

Mit Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, dass die Tonnagenbeschränkung von 7,5 Tonnen für die Umfahrung Mattsee noch immer aufrecht ist. Persönlich auch deshalb, weil wir (Bgm. Josef Furthner und TVB Hannes Maringer, Mattsee und Bgm. Andreas Walkner und TVB Hans Ziller, Seeham) Anfang der 70er Jahre mit dem Land Salzburg (LH Dipl.-Ing. DDr. Hans Lechner) den Bau des Wartsteintunnels und somit eine Entlastung der Tourismusorte Mattsee und Seeham erreicht haben.

Nun schleppt sich seit geraumer Zeit der gesamte Schwerverkehr durch die erste Bio-Hauptstadt Europas (Brüssel/Seeham, Oktober 2022). Künftig wird Seeham als Tourismusort deutlich zulegen. Dafür sorgt schon jetzt der neue Bioart Campus, der noch weiter ausgebaut werden wird. Fünf Manufakturen und die Bioart Genusswerkstatt sorgen bereits derzeit für viele Gäste. Auch Bio Austria ist nach Seeham gezogen. In Seminarräumen sollen Vorträge stattfinden und Forschungsgruppen tagen. Heuer wurde zwar im Zentrum Seehams eine 30-km/h-Zone eingeführt, die aber in diesem Nadelöhr nur als symbolisch anzusehen ist. Der Verkehr zwängt sich an drei direkt an der Straße liegenden Gastgärten vorbei, die Zu- und Ausfahrt ins Strandbad Seeham ist an Badetagen verstopft, weiter geht's neben noch zwei vorhandenen Nahversorgern und der noch aktiven Bank Richtung Ende der 30er Zone. Ab da wird nun durchgestartet, der 50er kaum eingehalten. Eine langfristige Lösung ist nicht in Sicht, außer kostenintensiver Straßenein- und -umbauten sehe ich keine Lösung. Kurzfristig und finanziell sofort machbar ist das Aufstellen von fixen Geschwindigkeitsampeln entlang beider Ein- und Ausfahrten Seehams. Acht Anlagen scheinen 16.000 Euro zu kosten. Und - dass so ein grünes oder rotes Smilie wirkt, hat sicher jeder schon einmal wahrgenommen.





Hans Ziller, 5164 Seeham