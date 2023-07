Letztens zog ich im "Lepi"-Bad, so gut es ging, meine Bahnen im gut besuchten 50-Meter-Sportbecken. Außer mir waren noch ungefähr fünf andere Sportschwimmer/-innen da, das restliche Publikum schwamm, teils in Bahnen, teils quer und diagonal, gemütlich umher. Nicht zum ersten Mal habe ich mich da gefragt, warum es in diesem Becken eigentlich keine abgetrennten Bahnen für Schwimmer/-innen gibt. Im Hallenbad schwimme ich mit mehreren Leuten in nur einer Bahn, ohne dass wir uns in die Quere kommen. Und würde nicht auch das übrige Publikum davon profitieren, wenn es das restliche Becken ganz für sich hätte? Als ich den Bademeister darauf ansprach, meinte dieser, dass er das leider nicht dürfe. Es handle sich hier um ein "Schwimmbad für alle". Im Hallenbad sei das etwas ganz anderes. Was genau im Hallenbad nun so anders sein soll, konnte ich allerdings noch nicht herausfinden. Der Bademeister machte mich darauf aufmerksam, dass das Lepi jeden Tag von 7.00 bis 9.00 nur für Sportschwimmer/-innen geöffnet sei. Das allerdings gilt meines Wissens nur für Mitglieder eines Sportvereins. Also doch kein Schwimmbad für alle?



Marlene Brunner, 5020 Salzburg