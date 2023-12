Schwimmunterricht als Unterrichtsprinzip

Viele Eltern bringen ihren Kindern das Schwimmen nicht mehr bei. Vor allem unter Schülern mit Migrationshintergrund ist die Zahl der Nichtschwimmer alarmierend.

Am Mittwochvormittag tummeln sich bis zu 50 Volksschüler im Wasser des Aqua Salza Hallenbads Golling. Die Kids sind frohgelaunt und sprühen vor Bewegungsdrang. Sie werden unter gezielter Anleitung einiger VS-Lehrerinnen und einem Schwimmlehrer professionell im Wasser bewegt. Das ringt mir als pensioniertem Lehrer Wertschätzung ab. Ich muss Pädagogen mit so viel Engagement und Herzblut bei ihrer Arbeit mit Kindern mein Kompliment machen.

Dabei erzählt mir die weibliche Schwimmlehrkraft im Neoprenanzug mit Anfängern arbeitend, dass sie Frau Andrea Kaserbacher, die Schulleiterin der VS Neue Heimat Bischofshofen ist. Sie hat für alle Schülerinnen und Schüler ein Schwimmprojekt mit mehreren Schwimmvormittagen für jede Klasse ihrer Schule auf den Weg gebracht. Nicht nur, aber gerade die vielen Nichtschwimmer, die meisten davon Schüler mit Migrationshintergrund und etliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf an ihrer Schule, hätten sie inspiriert, das Schwimmprojekt anzudenken. Apropos, die Gemeinde Bischofshofen trägt die gesamten Kosten dafür.

Die Schulleiterin gerät richtig ins Schwärmen, führt ins Treffen, dass anfangs wasserscheue Kinder sich durch spielerischen Zugang schnell auf das Element Wasser einlassen. Dass koordinatives Bewegen im Wasser hilft, Lernblockaden der Kids im Kopf zu lösen und dass lernbehinderten Schülern die Wassereinheiten besonders guttun.

Warum schreibe ich diese Zeilen? Weil mir das Herz aufgeht, wenn Kindern im Rahmen des Unterrichts so lohnende Projekte ermöglicht werden. Weil Lehrer und Lehrerinnen außerhalb des Schulgebäudes in der öffentlichen Auslage agieren und so immens viel für das Berufsimage tun können. Weil Frau Kaserbacher und ihr Team für ganz viele weitere Grundschulpädagogen stehen, welche ambitionierte, überragende, ja außerordentliche Arbeit leisten. Weil viele Grundschulen ihren Schülern ein solches Schwimmprojekt ermöglichen könnten. Weil es sinnvoll und essenziell wäre, Schwimmen explizit als Unterrichts- und Lebensprinzip im Lehrplan zu verankern und somit allen Schülern eine gewisse Anzahl von jährlichen Schwimm-Unterrichtseinheiten per Schulgesetz zu verordnen. Weil Sich-über-Wasser-halten-können Überlebenskompetenz bedeutet und entscheidend wichtiger ist, als das in so mancher Schulstunde erworbene Faktenwissen. Weil die einzelnen Lehrer/-innen die absoluten Macher in der Bildungslandschaft sind.

Chapeau, liebe Herzblutpädagogen!

Sepp Schnöll, Lehrer a. D., 5431 Kuchl