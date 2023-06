Scooterfahrer müssen kontrolliert werden

Am Freitag, 9. Juni, wurde ich von einem Scooterfahrer vom Gehsteig gerempelt. Soweit ich weiß, gelten für die Scooterfahrer die gleichen Regeln wie für Radfahrer, aber keiner kontrolliert das, so wie zum Beispiel in Deutschland die Fahrradpolizei. Die Polizei zu rufen oder eine Anzeige gegen Unbekannt zu machen hat keinen Sinn. Es wäre an der Zeit, dass der Gesetzgeber die Einhaltung der StVO kontrolliert, damit man auf den Gehsteigen wieder sicher ist. Es müssen Kontrollen gemacht und bei diesen Kontrollen gegebenenfalls auch Strafen verhängt werden, weil die aktuelle Situation für die Bürger nicht mehr tragbar ist.



Friedrich Schwarzer, 5020 Salzburg