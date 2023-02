Der Werbung in den SN folgend begab ich mich am Samstag, dem 25. Februar, ins Messezentrum, um den Gebrauchtwarenmarkt (Be Thrifty - Kilo Sale) zu besuchen. Meiner Überzeugung nach ist es für die Umwelt besser, nicht dauernd Neues zu kaufen, aber leider wurde ich dort sehr enttäuscht. Nicht nur, dass das Angebot der Waren schlechter als flohmarkttauglich war, der Preis in Kilo ist ein Nepp! Ich rate allen, besser zu Carla-Märkten zu gehen, da stimmt das Preis-Leistungs-Angebot.





Elisabeth Parisot, 5020 Salzburg